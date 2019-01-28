Сегодня в Беларуси вспоминают Александра Тихановича - народного артиста, голос ансамбля "Верасы" и исполнителя той самой, знаменитой и любимой "Малиновки". Сегодня, во вторую годовщину смерти артиста, на его могиле был освящен памятник. Певец похоронен на Восточном кладбище Минска. Весь день люди приходят сюда с цветами.