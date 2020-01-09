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Сегодня в городе над Бугом стартуют "Январские вечера"
Сотни артистов из десятка стран - впервые в программе и выступление солистов Большого театра Беларуси Станислава Трифанова и Ильи Сильчукова.
Атмосферу высокого искусства передаст Мария Тройнич.
Фестиваль "Январские музыкальные вечера"
Звезды мировой оперной сцены сошлись в Бресте. На четыре дня город превратится в столицу классической музыки. Форум "Январские музыкальные вечера" поднял занавес в тридцать второй раз. Особенность нынешнего фестиваля - рекордное количество вокалистов.
Один из самых известных - народный артист Украины Тарас Штонда. Певец выступил с оркестром Брестского областного колледжа.
Мировые звезды выступят в Бресте
Всего на брестской сцене выступят больше 200 музыкантов. Среди них - 12 вокалистов.
Народные песни, композиции Глинки и Вагнера: в программе музыкальных вечеров - шедевры белорусской, украинской, русской и европейской классики. Многие произведения прозвучат на форуме впервые.
Фестиваль пройдет на трех площадках
Фестиваль пройдет на трех площадках. Одна из них - костел в центре города. А финальным аккордом музыкального форума станет званый бал. Его дадут в театре.
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