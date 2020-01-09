ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Сегодня в городе над Бугом стартуют "Январские вечера"

Сотни артистов из десятка стран - впервые в программе и выступление солистов Большого театра Беларуси Станислава Трифанова и Ильи Сильчукова.

Атмосферу высокого искусства передаст Мария Тройнич.

Фестиваль "Январские музыкальные вечера"

Звезды мировой оперной сцены сошлись в Бресте. На четыре дня город превратится в столицу классической музыки. Форум "Январские музыкальные вечера" поднял занавес в тридцать второй раз. Особенность нынешнего фестиваля - рекордное количество вокалистов.

Один из самых известных - народный артист Украины Тарас Штонда. Певец выступил с оркестром Брестского областного колледжа.

Мировые звезды выступят в Бресте

Всего на брестской сцене выступят больше 200 музыкантов. Среди них - 12 вокалистов.

Изображение

Народные песни, композиции Глинки и Вагнера: в программе музыкальных вечеров - шедевры белорусской, украинской, русской и европейской классики. Многие произведения прозвучат на форуме впервые.

Фестиваль пройдет на трех площадках

Фестиваль пройдет на трех площадках. Одна из них - костел в центре города. А финальным аккордом музыкального форума станет званый бал. Его дадут в театре.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все