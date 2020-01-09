Сегодня в городе над Бугом стартуют "Январские вечера"

Сотни артистов из десятка стран - впервые в программе и выступление солистов Большого театра Беларуси Станислава Трифанова и Ильи Сильчукова.



Атмосферу высокого искусства передаст Мария Тройнич.





Фестиваль "Январские музыкальные вечера"

Звезды мировой оперной сцены сошлись в Бресте. На четыре дня город превратится в столицу классической музыки. Форум "Январские музыкальные вечера" поднял занавес в тридцать второй раз. Особенность нынешнего фестиваля - рекордное количество вокалистов.

Один из самых известных - народный артист Украины Тарас Штонда. Певец выступил с оркестром Брестского областного колледжа.

Мировые звезды выступят в Бресте

Всего на брестской сцене выступят больше 200 музыкантов. Среди них - 12 вокалистов.

Народные песни, композиции Глинки и Вагнера: в программе музыкальных вечеров - шедевры белорусской, украинской, русской и европейской классики. Многие произведения прозвучат на форуме впервые.

Фестиваль пройдет на трех площадках