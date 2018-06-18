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Лошади в живописи, скульптуре, печатной графике, а также декоративно-прикладном искусстве

В Минске открылась выставка, посвященная скакунам. Более 200 произведений европейских, белорусских и русских художников с XVII столетия и до современности. Увидеть выставку можно в Национальном художественном музее Беларуси.

Экспозиция знакомит с произведениями художников, объединенных любовью к благородным животным, многовековому спутнику и помощнику человека. Коней воплотили в живописи, скульптуре, оригинальной и печатной графике, а также декоративно-прикладном искусстве.

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