Сегодня в Минске второй день Международной книжной ярмарки

Не менее насыщенный день ожидается сегодня на Международной книжной ярмарке. Официально она открылась накануне, собрав в комплексе "БелЭкспо" более 400 экспонентов из 35 стран. Уже через несколько часов там презентуют книгу "Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры", а также путеводитель ко II Европейским играм. Именно главный спортивный старт этого года, который пройдет в Минске в июне, наряду с Годом малой родины стали ключевыми темами нынешнего книжного форума.