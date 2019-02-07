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Сегодня в Минске второй день Международной книжной ярмарки
Не менее насыщенный день ожидается сегодня на Международной книжной ярмарке. Официально она открылась накануне, собрав в комплексе "БелЭкспо" более 400 экспонентов из 35 стран. Уже через несколько часов там презентуют книгу "Спорт высшей пробы. Европейские и Олимпийские игры", а также путеводитель ко II Европейским играм. Именно главный спортивный старт этого года, который пройдет в Минске в июне, наряду с Годом малой родины стали ключевыми темами нынешнего книжного форума.
Кроме этого, сегодня гости выставки увидят трехтомник "Янка Купала", а также побывают на автограф-сессии автора Андреевой. Она презентует работу о братьях наших меньших. Уже к вечеру в комплексе "БелЭкспо" проведут мастер-класс по изготовлению уникальных изделий - все внимание соломоплетению.
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