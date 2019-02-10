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Сегодня в Минске завершается большая книжная выставка
Время купить литературные произведения еще есть. Ярмарка будет работать до 4 часов вечера. Форум собрал десятки тысяч белорусов и не только. В рамках выставки прошли лекции знаменитых авторов из разных стран. Поэты декламировали стихи. Музыканты играли известные песни. Ярмарка собрала читателей всех возрастов. Стало понятно: современные дети еще не забыли бумажную подругу и с удовольствием покупают новые книги. Напомним, Минская международная книжная ярмарка проходит в нашей стране уже 25 лет.
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