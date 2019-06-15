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Сегодня вечером "Беларусь 3" покажет "Бельканто" ведущих голосов театра оперы и балета
Заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова и народная артистка Анастасия Москвина исполнили на сцене Большого арии из опер, которых обычно не найти в афише. В дуэтной программе шедевры итальянских и французских композиторов. Партитуры расписывали специально для вечера. Обе солистки уже блистали на крупнейших оперных сценах США, Италии, Британии и Азербайджана. Меццо-сопрано Оксаны Волковой и сопрано Анастасии Москвиной - в 22:30 на "Беларусь 3".
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