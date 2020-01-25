Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 82 года

Человек-эпоха собирал стадионы, а его культовые "Песня о друге", "Большой Каретный", "Моя цыганская" и сегодня напевают поклонники. Не секрет, что у барда белорусские корни, он снимался в наших картинах и часто бывал с гастролями в Минске. О жизни и творчестве поэта будут вспоминать в эфире "Беларусь 3".



Сегодня телеканал приглашает зрителей услышать уникальные записи из фондов Белтелерадиокомпании. На третьей кнопке представят сборку авторских песен в исполнении Владимира Высоцкого.



