На улицах города выступают творческие коллективы Молодечненского района, развернулась экспозиция декоративно-прикладного творчества народных умельцев, проходят мастер-классы. Через несколько минут деятели культуры и искусств Беларуси примут участие в телепрограмме местного телевидения "В объективе", и в это же время начнет свою работу поэтическая площадка "Беларусь - мая зямля, мая радзіма" с участием белорусских поэтов в Молодечненской детской школе искусств.