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Секреты борисовской вышивальщицы Валентины Заяц в проекте Союза женщин "Ее рук дело"

Познакомить жителей и гостей столицы с творчеством талантливых белорусок, которые не являются профессиональными художницами, но одержимы своим увлечением. В Минске продолжает работу проект от белорусского Союза женщин "Ее рук дело". В арт-пространстве свои полотна уже демонстрировали гродненские и брестские авторы. Отметился и центральный регион. Богатство его талантов представила мастер по вышивке из Борисова Валентина Заяц. С одаренной умелицей познакомилась Наталья Бордиловская (видео).

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