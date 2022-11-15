Секреты борисовской вышивальщицы Валентины Заяц в проекте Союза женщин "Ее рук дело"

Познакомить жителей и гостей столицы с творчеством талантливых белорусок, которые не являются профессиональными художницами, но одержимы своим увлечением. В Минске продолжает работу проект от белорусского Союза женщин "Ее рук дело". В арт-пространстве свои полотна уже демонстрировали гродненские и брестские авторы. Отметился и центральный регион. Богатство его талантов представила мастер по вышивке из Борисова Валентина Заяц. С одаренной умелицей познакомилась Наталья Бордиловская (видео).