Секреты дрибинских шаповалов - историко-культурная ценность Беларуси

О сезонном искусстве. Их мастерство - историко-культурная ценность Беларуси. Секреты дрибинских шаповалов - людей, которые делают валенки - под охраной государства. Практически в каждом регионе нашей страны изготавливают, или правильно сказать, валяют валенки. И везде свои технологии и тайны. Но только в Дрибинском районе шаповалы изобрели секретный язык - катрушницкий лемезень. Сегодня им владеют единицы - потомки шаповалов минувших столетий.



От предков мастерам перешло и ремесло. А свалять валенок - не один пуд шерсти прочесать и тонны сырья своими руками укатать. Даже в теплые, бесснежные зимы, как в этом сезоне, хороший шаповал в убыток не уйдет. Спрос на обувь из 100-процентной шерсти есть всегда.Обычно такие темы мы приберегаем на концовку программы, но сейчас, говоря языком телевизионным, решили поднять повыше. Люди и профессия и правду уникальная.



Елена Бормотовао том, почему у валенка две души, и сколько за него просит шаповал?





Центром шаповальства Дрибинского района издавна считалась деревня Покутье

Здесь валенки валяли в каждом дворе. На сельском хозяйстве много не заработаешь - земля песчаная. Семьи большие, детей кормить нужно было. Поэтому и зарабатывали на народных промыслах. Шаповальством занимались мужчины, женщины и даже дети. В Покутье до сих пор ремесло передается от отца к сыну. Рассвет шаповальства здесь пришелся на середину прошлого века. Тогда одна деревня валенков производила больше, чем целая валяльно-войлочная фабрика - несколько десятков тысяч пар. И сегодня это не убыточный промысел. Даже теплая бесснежная зима обанкротить шаповала не может. Особенно того, кто валенки изготавливает в пятом поколении.Валять валенки - это не дурака валять. Тут потрудиться нужно. Выкладка на полотно едва ли не самое простое. Даже на первых этапах производства, с которыми и девушка справиться может, легко можно сэкономить на спортзале. А вот разбивать и в воде мочить - тут уже без мужских рук не обойтись.

Секрет добротных валенок - хорошая шерсть

Ее, как правило, закупают в других регионах. Особо ценится осенняя стрижка. До производства обуви - долгий процесс подготовки сырья.

Если валенки валяют в каждом регионе Беларуси, то дрибинские шаповалы от других отличаются своим секретным языком. Его знали только посвященные. Для посторонних - табу. Даже если в семейном бизнесе жена оставалась за процессом - она не понимала, о чем говорит муж с сыновьями.

Именно катрушницкий лемезень стал основным в процессе придания шерстобитно-валяльному промыслу статуса историко-культурного наследия Беларуси.

Жанна Климова, директор Дрибинского районного историко-этнографического музея:

"Может быть, этот язык придумали мастера для того, чтобы сохранить в секрете технологию изготовления своих изделий и передавать из поколения в поколение. Некоторые мастера считали, что этот язык придумали для того, чтобы и околпачить хозяина, у которого работали мастера".





Чтобы свалять готовое изделие, нужно проделать порядка 40 различных операций

Вот тогда и наступила эпоха Ренессанса. Дрибинские мастера вновь вышли на республиканский уровень. Только их количество по сравнению с советскими временами сократилось в десятки раз. Сегодня насчитывается порядка 10 шаповалов. При районном музее создана даже специальная экспозиция. От чучел овец. А лучшей для валенок считается романовская порода, до готовых изделий. При музее создали научно-практическую лабораторию, где работает настоящий шаповал. Правда, большой шаповальской родословной он не может похвастаться. Но стаж валяния у него тоже не малый - 30 лет.Чтобы свалять готовое изделие, нужно проделать порядка 40 различных операций. У валенок нет ни левого, ни правого. Только после нескольких дней носки их обладатель сам определит, кто будет правым, а кто левым.





У валенка две души - своя и мастера

И это не дешевая обувь. Но здесь исключительно ручной труд.Только начальный этап занимает от 8 до 12 часов. И плюс два часа на последний, ответственный процесс - укатка в воде, после чего валенок практически вдвое уменьшается в размере и становится похож на готовую обувь.