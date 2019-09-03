Секция Белорусского союза художников "Верасень" в этом году отмечает свое 30-летие

Приуроченная к этому событию выставка открылась во Дворце искусств. Отчетные экспозиции проходят раз в два года и всегда отличаются тематическим и техническим разнообразием - от реализма и экспрессионизма до символизма и абстракции, от масляной живописи до рисунка и печатной графики. Долгое время возглавляет "Верасень", в котором более 30 художников, график Сергей Волков.



Представители объединения постоянно участвуют в разных художественных проектах и пленэрах, проводят персональные экспозиции в нашей стране и за ее пределами. Их работы неоднократно отмечались республиканскими и международными наградами.



