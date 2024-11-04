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Сенсация в Художественном! Под знаменитой "Девушкой" кисти Филиппа Малявина нашли еще одну картину
- Эксклюзив
Сенсация в Национальном художественном музее Беларуси. Под знаменитой "Девушкой" русского художника Филиппа Малявина открыли новую картину!
Все 79 лет цветочный натюрморт прятался под слоем коричневой краски на дублировочном холсте.
В реставрационной практике это редкость. Тайна была на глазах у зрителя с 1961 года, когда картина "Девушка", написанная в конце XIX века, появилась в постоянной экспозиции.
Открытие сделали случайно: год назад малявинский портрет проходил первую плановую реставрацию. При осмотре реставратор обратила внимание на рельеф, откуда буквально проявился цветок. Работа прошла исследование. Остроты арт-детективу добавило само полотно.
Юлия Мисюченко, художник-реставратор Национального художественного музея Беларуси:
"Нити не характерны для холста. И выяснилось, что большая часть нитей является шелком. У нас есть химические и физические исследования. Сделаны рентген и микроскоп, практически на 100 % большая часть этой ткани состоит из шелковых нитей. Шелковые скатерти нигде не валяются просто так. Эта ткань достаточно дорогая. Каким образом она была использована, тоже своего рода загадка".
Сегодня и цветы неизвестного автора, и портрет кисти Филиппа Малявина живут порознь. И их презентуют в качестве подарка к 85-летию Национального художественного.
"В ближайшей перспективе мы очень хотим создать выставку одной картины и рассказать историю, как реставраторы раскрывали это чудо, - поделилась Анна Кононова, гендиректор Национального художественного музея Беларуси. - Тут вопрос уже больше исследовательского характера. Как довести эту ноту информации до логического завершения. А само произведение можно уже посмотреть. В ближайшей перспективе мы обязательно покажем его зрителю и раскроем этапы кухни".
Пока же специалисты готовятся ко второму этапу исследований. Нужно подтвердить предположительную датировку картины. Сложнее будет найти автора.
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