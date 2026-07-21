Сербская душа на "Славянском базаре": ансамбль "Коло" покорил Витебск

На XXXV Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" яркой страницей в историю форума вписало свое выступление выступление национального ансамбля Сербии "Коло". Коллектив с богатой 75-летней историей стал настоящим открытием для белорусской публики. О впечатлениях от фестиваля, дружбе славянских народов и танцах от сердца рассказали в проекте "Актуальное интервью" участники ансамбля "Коло".

Национальный ансамбль Сербии "Коло" прибыл в Витебск впервые, и фестиваль стал для артистов настоящим открытием. Как отметила художественный исполнитель ансамбля Даниэла Башич, Славянский базар сразу стал для коллектива близким и родным.

"Мы, как и другие славянские народы, очень сильно поддерживаем наши традиции, основа которых заложена в древности. Наш коллектив имеет богатую историю, ведь основан в 1948 году. Главная цель ансамбля - сохранение традиций и культуры", - поделилась она.

Масштаб фестиваля превзошел ожидания сербских артистов. По словам Даниэлы Башич, несмотря на знакомство с информацией о Славянском базаре в интернете, реальный масштаб мероприятия удалось ощутить только лично.

"Как и наш коллектив, в Витебске мы успели познакомиться с культурой, с историей Беларуси, попробовали вашу кухню и все разные национальные блюда, - поделилась артистка. - Фестиваль в Витебске объединяет славян, наши культуры и наши народы".

Танец от сердца

Хореограф-постановщик ансамбля "Коло" Велимир Аговски подчеркнул, что успех коллектива кроется не только в мастерстве, но и в особой внутренней основе, которая позволяет артистам ярко выступать.

"У нас есть внутренняя основа, которая нам позволяет так ярко выступать и показывать себя зрителю и нашу страну, - отметил он. - Мы танцуем сердцем и танцуем от души. В наших танцах стараемся собрать совершенно разные характеры, в том числе, которые наблюдаем и в вашей стране. Но самое главное - это танец от сердца".

Хореограф также признался, что впечатлен белорусскими фольклорными танцами, с которыми познакомился не только на Славянском базаре, но и на других фестивалях.

"Я обращаю внимание на то, что белорусские коллективы исполняют танцы так, что видишь, - они идут от души. Ваши достижения на сцене говорят о том, какой есть белорусский народ. Открытый, дружелюбный, честный и искренний", - заявил он.

Состав ансамбля "Коло" участники назвали настоящей "танцевальной сборной Сербии". В коллективе собраны талантливые исполнители со всей страны с разной подготовкой и школой.

"Есть процент тех людей, которые не получали специального образования, но они пришли к нам на просмотр, показали свой талант, и мы их отобрали в наш коллектив, - поделился хореограф. - Но большинство танцовщиков получали высшее хореографическое образование в разных вузах страны".

Зрительский восторг и театральный дуэт

Особенно тепло артисты вспоминают прием белорусской публики. Танцовщик ансамбля Милош Вулович признался, что у них были небольшие опасения перед выступлением: сербские народные танцы отличаются от белорусских более фольклорной, менее академичной манерой исполнения.

"Но так как нас принимали в Витебской филармонии, я этого не ожидал. Аплодисменты были очень громкие, а взаимосвязь с витебским зрителем установилась с самых первых минут, как мы вышли на сцену", - рассказал танцовщик.

Кульминацией выступления стало дружеское объятие двух коллективов на сцене - сербского ансамбля "Коло"» и витебского "Талака", символизирующее единство славянских культур.

"Мы теперь друзья навсегда", - заверила Даниэла Башич, добавив, что коллектив благодарен Министерству культуры Беларуси и посольству Беларуси в Сербии за помощь в организации поездки.

Витебск - город храмов и чистоты

Артисты также поделились впечатлениями от города. Милош Вулович отметил, что сербов, как православный народ, особенно поразило обилие церквей и храмов в Витебске.

"Шикарный город, мы с большим удовольствием гуляем по городу и наслаждаемся. А еще город очень чист и удобен для прогулок. Я люблю Витебск и "Славянский базар", - признался он.

Славянское братство вне границ

Все участники ансамбля сошлись во мнении, что белорусов и сербов объединяет не только общее историческое наследие, но и "славянская душа".

"Белорусы и россияне - это славянские народы, и мы друг друга легко понимаем. У нас одна душа, - отметил хореограф. - У нас много общего и многое связывает, и мы очень легко устанавливаем дружеские контакты".

Выступление ансамбля "Коло" на "Славянском базаре" стало не только ярким художественным событием, но и очередным подтверждением того, что культура и традиции объединяют народы сильнее политических границ.