"Сердцем вижу мир" - в Национальной библиотеке открылась выставка к 80-летию Виктора Данилова

"Сердцем вижу мир" - в Минске в Национальной библиотеке открылась выставка к 80-летию Виктора Данилова. В экспозиции представили свыше 40 работ: от камерных портретов и натюрмортов до станковых композиций и пленэрных этюдов. Пейзажи художника рождались в разных уголках Минщины: в Заславле, Молодечно, Несвиже, Залесье.

Виктор Данилов, художник, член Белорусского союза художников:

"Эти 47 работ отобраны из разных периодов и на разные темы. В основном это пейзажи Беларуси, этюд-картины. Я пишу картины на пленэре и считаю, что это правильно. Там свои впечатления, первичные впечатления ложатся естественно и по возможности правдиво и чувственно".

Сегодня работы Виктора Данилова хранятся как в белорусских музеях, так и за рубежом, например, в узбекском Самарканде и российском Пскове.