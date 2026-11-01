"Сердцем выбирают, время выбирает" - Александр Олешко рассказал, какие фильмы будут пересматривать

Заранее невозможно определить, какой фильм зрители будут пересматривать через годы - время и люди сами выбирают то, что остается важным. Об этом заявил ведущий церемонии открытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", народный артист России Александр Олешко в "Актуальном интервью".

По его словам, кино должно быть разнообразным и его должно быть много. "А время просеивает и оставляет для людей что-то важное. Люди выбирают, сердцем выбирают, время выбирает. И ты никогда не угадаешь, какой фильм потом будут смотреть через годы, через расстояние, какой фильм захочется смотреть еще, еще, еще", - отметил Александр Олешко.

Он привел примеры, когда ожидания не оправдываются. "Так бывает, делают ставку на одно, а фильм прошел, и его нет. Или снимают по остаточному принципу, и вдруг оказывается, что это киношедевр. Пример тому "Карнавальная ночь". Никто не хотел снимать, сценарий считался третьесортным, все было не то. И бросили его Эльдару Рязанову как возможность себя проявить, как косточку, знаете. А получилось, что они все создали классику советского кино, и все стали суперзвездами", - рассказал народный артист.

По его мнению, кассовый успех не всегда означает долговечность картины. "Я думаю, что продюсеры знают какие-то формулы, безусловно, но успех может быть очень кассовым и одноразовым. А бывает так, что и кассовый, и хочется пересматривать. Ну, я в нескольких таких фильмах снимался: "Турецкий гамбит" пересматривают, "Мужчина с гарантией" пересматривают, "Папины дочки" и пересматривают, и новые сезоны снимают. Мне повезло. Я снимался в фильмах, которые остались в сердце зрителя", - заключил Александр Олешко.

Таким образом, по оценке народного артиста, настоящие фильмы, которые хочется пересматривать, определяются не формулами продюсеров, а временем и сердцами зрителей.