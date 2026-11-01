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"Сердцем выбирают, время выбирает" - Александр Олешко рассказал, какие фильмы будут пересматривать

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кинокамера на штативе

Заранее невозможно определить, какой фильм зрители будут пересматривать через годы - время и люди сами выбирают то, что остается важным. Об этом заявил ведущий церемонии открытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", народный артист России Александр Олешко в "Актуальном интервью".

По его словам, кино должно быть разнообразным и его должно быть много. "А время просеивает и оставляет для людей что-то важное. Люди выбирают, сердцем выбирают, время выбирает. И ты никогда не угадаешь, какой фильм потом будут смотреть через годы, через расстояние, какой фильм захочется смотреть еще, еще, еще", - отметил Александр Олешко.

Он привел примеры, когда ожидания не оправдываются. "Так бывает, делают ставку на одно, а фильм прошел, и его нет. Или снимают по остаточному принципу, и вдруг оказывается, что это киношедевр. Пример тому "Карнавальная ночь". Никто не хотел снимать, сценарий считался третьесортным, все было не то. И бросили его Эльдару Рязанову как возможность себя проявить, как косточку, знаете. А получилось, что они все создали классику советского кино, и все стали суперзвездами", - рассказал народный артист.

ведущий церемонии открытия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад", народный артист России Александр Олешко

По его мнению, кассовый успех не всегда означает долговечность картины. "Я думаю, что продюсеры знают какие-то формулы, безусловно, но успех может быть очень кассовым и одноразовым. А бывает так, что и кассовый, и хочется пересматривать. Ну, я в нескольких таких фильмах снимался: "Турецкий гамбит" пересматривают, "Мужчина с гарантией" пересматривают, "Папины дочки" и пересматривают, и новые сезоны снимают. Мне повезло. Я снимался в фильмах, которые остались в сердце зрителя", - заключил Александр Олешко.

Таким образом, по оценке народного артиста, настоящие фильмы, которые хочется пересматривать, определяются не формулами продюсеров, а временем и сердцами зрителей.

Разделы:

КультураКино

Теги:

ЛістападАктуальное интервью

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