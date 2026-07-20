Сергей Жилин рассказал, как трехтысячный зал в Витебске доказал единство России и Беларуси

Фото: belta.by

Концерт Союзного государства в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" всегда подчеркивает, насколько белорусы и россияне нужны друг другу на генетическом уровне.

"В смысле нужны? Мы уже одно целое. Задал в зале вопрос: когда мы едины? И весь трехтысячный зал как один ответил: мы непобедимы. Мы единое целое, здесь разделять нельзя. Мы не доказывали это, что доказывать нечего. Мы это представляли в течение всего вечера", - с улыбкой сказал народный артист России, пианист, дирижер, бэнд-лидер, аранжировщик и композитор Сергей Жилин в "Актуальном интервью".

Сергей Жилин

По словам собеседника, на сцене во время выступления царила по-настоящему дружеская атмосфера, ведь в концерте участвовали два оркестра - с российской и с белорусской стороны (Беларусь представлял Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М.Я. Финберга. - Прим. news.by).

"Очень приятно быть в Беларуси, выступать для хорошего зрителя. Я могу пожелать только здоровья, побольше сил, хороших впечатлений и приходить на хорошие концерты, в том числе и наши. Мне приятно и то, что мое главное направление в жизни - джаз - в Беларуси широко представлен", - заключил Сергей Жилин.