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Сергей Ковальчик о модернизации и репертуаре Национального академического драмтеатра

Национальный академический драмтеатр благодаря финансовой поддержке государства провел сезон в полном техническом переосмыслении. О модернизации и репертуаре мы поговорили с художественным руководителем Театра имени Горького Сергеем Ковальчиком.

Подробности в видео.

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