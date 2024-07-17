Сергей Минский рассказал, сколько в Беларуси стоит стать звездой

Директор "Первой продюсерской компании" Сергей Минский в эфире ток-шоу "Экономическая среда" рассказал, сколько денег нужно вложить в артиста, чтобы сделать его звездой.

Талант мало найти. Чтобы артист был узнаваемым, его нужно грамотно представить публике - создать образ, снабдить песнями, сценическими костюмами, обеспечить ротацию на ТВ и радио. И это все затраты.

Если говорить о шоу-бизнесе именно как о бизнес-процессе, то Сергей Минский не считает необходимым поддерживать конечного артиста. Он убежден, что нужно поддерживать создание неких компаний (крупных, мелких или средних - не важно), в которых будет 2, 3, 10 или более артистов, а также представителей смежных профессий - звукорежиссеров, аранжировщиков, композиторов, которые будут формировать вокруг себя некую конкурентную среду для того чтобы все это развивалось.

"Когда мы начинали, - вспоминает директор "Первой продюсерской компании", - нашим стартовым капиталом были деньги, отложенные на покупку квартиры. Порядка 100 тыс. долларов - это то, что мы вложили вначале".

Но шоу-бизнес - это процесс, в котором нельзя останавливаться.

Да, мы зарабатываем, зарабатываем много. Но все, что мы зарабатываем, обратно вкладываем в наших артистов и в то, что называется шоу-бизнесом. Сергей Минский

Каким образом белорусские артисты зарабатывают деньги? Безусловно, главная статья доходов - это концерты. Также есть поступления от рекламы. Хотя это, по словам Сергея Минского, пока еще только зарождающийся тренд в белорусском шоу-бизнесе.

"Но этот трендразвивается, - констатировал Директор "Первой продюсерской компании". - У нас есть несколько крупных контрактов, которые мы сейчас обслуживаем. И еще ведем перспективные переговоры на будущее - наши артисты уже становятся выгодными инвестициями для крупного бизнеса. Еще одна статья доходов - поступления от продажи авторских прав через Национальный центр интеллектуальной собственности. Это тоже достаточно существенная сумма".

Но бывает и так, что можно вложить миллионы долларов и ничего не получится, а можно вложить совсем немного - и получится результат. Риск присутствует всегда, как и в любом бизнесе.