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Сериал "За полчаса до весны" о Мулявине выиграл тендер Минкульта на производство

Сериал "За полчаса до весны" о Мулявине выиграл тендер Минкульта на производство

Биографическому фильму о "песняре" Мулявине быть!

Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение 10 дней не обжалуют итоги открытого конкурса, обе стороны подпишут договор и приступят к съемкам.


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