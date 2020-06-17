Сериал "За полчаса до весны" о Мулявине выиграл тендер Минкульта на производство

Биографическому фильму о "песняре" Мулявине быть!



Сериал "За полчаса до весны" выиграл тендер Минкульта на производство. Протокол подписали 15 июня. Если в течение 10 дней не обжалуют итоги открытого конкурса, обе стороны подпишут договор и приступят к съемкам.





Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда

