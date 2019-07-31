Мастер-классы по уличному искусству прошли в рамках фестиваля Vulica Brasil

Бразильский стрит-арт в белорусской столице. Серию открытых мастер-классов по уличному искусству провели на улице Октябрьской в рамках фестиваля Vulica Brasil. Во время воркшопа шесть художников знакомили с разными арт-техниками. Среди них рисунок по трафарету, создание стикеров, граффити и даже академический рисунок. Кстати, мастер-классы посетили около сотни человек.



Фестиваль Vulica Brasil в Минске проходит в пяты раз. В этом году акцент - на теме охраны окружающей среды, переработки отходов и экоинициативах.