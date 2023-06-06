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"Севильский цирюльник" покажет колорит Италии в Большом театре Беларуси 6 июня
Под музыку Россини через 7 лет на сцену Большого театра Беларуси возвращается "Севильский цирюльник". Интернациональный тандем (итальянский режиссер и ведущие солисты белорусской оперы) на подмостках главного театра страны уже 6 июня покажет южный колорит и погрузит в атмосферу Италии.
Первая летняя премьера о предприимчивом Фигаро до этого уже звучала со сцены оперного в девяти постановках. Впервые здесь ее показали в 1934 году.
Чтобы подчеркнуть средиземноморский стиль комедии, в юбилейном сезоне постановочную группу возглавил итальянский режиссер Альдо Тарабелла. О красках, формах и традициях на сцене позаботился художник Энрико Мусенич, деятель культуры Италии (он подготовил сценографию и костюмы к спектаклю).
Билеты на комедию можно приобрести в кассах театра. Постановку планируют показать и завтра, 7 июня.
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