"Севильский цирюльник" покажет колорит Италии в Большом театре Беларуси 6 июня

Под музыку Россини через 7 лет на сцену Большого театра Беларуси возвращается "Севильский цирюльник". Интернациональный тандем (итальянский режиссер и ведущие солисты белорусской оперы) на подмостках главного театра страны уже 6 июня покажет южный колорит и погрузит в атмосферу Италии.

Первая летняя премьера о предприимчивом Фигаро до этого уже звучала со сцены оперного в девяти постановках. Впервые здесь ее показали в 1934 году.

Чтобы подчеркнуть средиземноморский стиль комедии, в юбилейном сезоне постановочную группу возглавил итальянский режиссер Альдо Тарабелла. О красках, формах и традициях на сцене позаботился художник Энрико Мусенич, деятель культуры Италии (он подготовил сценографию и костюмы к спектаклю).