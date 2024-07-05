Шаг навстречу мечте делают таланты из Минска - прослушивания на шоу "Фактор.by" продолжаются

Сегодня, 5 июля, второй день живых прослушиваний на проекты "Фактор.by" и "Фактор.by 60+". Креативная команда самого рейтингового музыкального шоу на Белорусском телевидении ждет талантливых, ярких и смелых!

Предкастинги - именно так называется этот этап просмотров до того, как отобранные герои окажутся перед звездным жюри. Это начальный, но самый сложный уровень. Требования просты: прийти с паспортом, зарегистрироваться и исполнить несколько разноплановых композиций без музыкального сопровождения. В первый день прослушиваний в Минске испытать удачу решились представители самых разных профессий - от эксперта-криминалиста до повара.