Шагал, Репин и музыка детства: как "Славянский базар" превратил Витебск в столицу искусства

Каждый день "Славянский базар в Витебске" раскрывает новые фестивальные грани. Город живет искусством во всех его проявлениях. Уже стартовали "Театральные встречи", музеи приглашают на выставки, а сцена концертного зала "Витебск" готовится к второму дню Международного детского музыкального конкурса.

Тот, кто хоть раз бывал на "Славянском базаре", знает, что такое знаменитый фестивальный ритм. Уже несколько дней живут форумом искусств участники Международного детского музыкального конкурса. В Витебск приехали представители 19 стран, чтобы покорять зрителя и международное жюри.

В первый конкурсный день в репертуаре вокалистов были саундтреки из популярных мультфильмов, анимационного (художественного) кино и детских мюзиклов. Под 17-м номером выступила белоруска Елизавета Цуприк, у нее 60 баллов от жюри. Столько же у представительницы Казахстана.

Марк и Белла приехали домой: шедевр Шагала доставлен в художественный музей Витебска

Историческое событие, которое уж точно будет ассоциироваться с юбилейным фестивалем: Марк Шагал и его Белла вернулись в родной Витебск. Картина "Над городом" - мировой гимн любви. Уже совсем скоро, в день официального открытия "Славянского базара", жители и гости увидят ту самую силу чувств, которая преодолевает земное притяжение.

"Руководство музея очень настаивало на этой работе. Пошли на беспрецедентные шаги и условия, которые выдвинула Третьяковская галерея. Эта работа здесь, в Витебске", - отметила хранитель музейных предметов Государственной Третьяковской галереи Мария Липатова.

Выставка "Илья Репин": живопись из собрания Национального художественного музея Беларуси

Впервые и практически в полном составе коллекция произведений Ильи Репина представлена в Витебске. Живопись - из собрания Национального художественного музея Беларуси. Жанровое разнообразие - от портретов до бытовых зарисовок.

"Зал камерный, но произведения здесь смотрятся великолепно. Можно говорить о всевозможных гранях творчества мастера", - рассказала заведующая научно-фондовым отделом Национального художественного музея Беларуси Алла Василевская.

Каждый фестивальный день - это десятки проектов. Философская сказка Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, любви и ответственности прозвучит 15 июля на сцене Витебской областной филармонии в формате мюзикла. Музыку к спектаклю написал легендарный композитор Александр Зацепин.

В Витебск продолжают прибывать гости из разных стран. На улицах разворачиваются торговые ряды и творческие мастерские. Форум прирастает новыми локациями, чтобы "Славянскому базару" было где разгуляться.