Шагаловская "Прогулка" остается в Минске до октября

Любителей живописи ждет приятный сюрприз: знаменитое полотно Марка Шагала "Прогулка" пробудет в белорусской столице дольше запланированного - выставка продлена вплоть до октября.

В результате переговоров премьер-министра Республики Беларусь Александра Генриховича Турчина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина достигнута договоренность о продлении экспонирования шедевра Марка Шагала "Прогулка" из собрания Государственного Русского музея в Национальном художественном музее Республики Беларусь.

Знаменитое полотно Шагала "Прогулка" пробудет в Минске дольше запланированного

"Прогулка" Марка Шагала - самая узнаваемая картина мастера из тех, что привозили в Беларусь на временный показ. Готовит "Шагал-проект" и Третьяковская галерея. Его премьера состоится на "Славянском базаре в Витебске".

Особую символику этому решению придает то, что новость о продлении стала своеобразным подарком для всех поклонников творчества мастера прямо в день рождения художника, 6 июля.

Такой продленный показ шедевра - редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к "парящей" поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, которое не знает границ.