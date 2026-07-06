Шанс проснуться знаменитым - кастинг "Фактор.BY" прошел в Могилеве

Самое популярное талант-шоу Беларуси дарит шанс стать знаменитым. "Фактор.BY" и "Фактор. BY 60+" отправились в тур по стране. Два дня команда Белтелерадиокомпании слушала Могилев (негласно самый поющий город страны), к нему всегда высокие ожидания.

11-й день кастинга - таланты проявились даже у водителей БТ. "Фактор.BY " однажды как заденет - откроются способности, о которых не догадываешься.

По таким голосам тоскуют радиостанции и грустит шоу-бизнес. Даже дождь превращают в музыку.

В Могилеве буквально каждый участник с летящим вибрато и устойчивым тембром.

Никита Белько, суперфиналист талант-шоу "Фактор.BY": "Много вокальных школ, и люди, которые с детства учатся, поступают в какие-нибудь колледжи. Кто-то продолжает заниматься со своими педагогами. Но здесь, мне кажется, очень хорошо развита инфраструктура. В Минске уже тоже очень круто. Но еще когда я был маленький, считалось, что Могилев - это самый поющий город, где самые сильные дети".

Потому не удивляемся голосистым студентам лицея.

"Я уже участвовал в четвертом сезоне "Фактор.BY", и тогда я рассказывал свою историю любви, невзаимную. Сейчас наконец-то я встретил своего человека. У нас все хорошо, и поэтому я хочу петь только для нее", - рассказал участник кастинга.

"Даже ресторан сделал большое дело для постановки голоса. Дальше уже была Могилевская городская капелла. В свое время я был, не скажу, что заменит, но знаком со всеми", - поделился своей историей мужчина в возрасте.

Но не думайте, что каждый пришедший на прослушивание - только что от педагога по вокалу. Биографии некоторых участников - о преодолении далеко не конкурсных поражений.

Былые мечты о большой сцене воплощают военные, учителя, айтишники и повара. Марафон выступающих непрерывен.

Среди взрослых было несложно заметить суперфиналистку "Фактор. BY. Дети" Таисию Бодяко. Она пришла поддержать не всех своих земляков, а лишь одного - и самого близкого.

Папа Таисии - директор предприятия, однажды солировавший в своей группе. Вдохновился вспомнить молодость, пока с Тасей проходили тернии прямых эфиров на "Фактор. BY. Дети".

"Я считаю, что он выступил очень круто. Я не просто люблю, как он поет, а я обожаю, как он поет", - сказала Таисия Бодяко.

"Была и есть большая мечта с Таисией выступить на какой-нибудь большой площадке. И я понимаю, что она может осуществиться для Таисии и без меня, а вот для меня - только через "Фактор.BY", - уверен папа суперфиналистки шоу.

Талант-шоу Белтелерадиокомпании и правда самый проверенный трамплин на большую сцену. Итак, в ком же фокус-группа разглядела новых звезд "Фактор.BY", узнаем в августе. У команды БТ есть своеобразный телескоп, на который зафиксированы все 80 голосов, услышанные за два дня кастинга в Могилеве.

Дальше путь в Бобруйск. Интересно, будут ли там такие же воздушные тембры, прямо как зефир?