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Подано 77 заявок. Все меньше времени остается, чтобы стать участником национального отбора на "Евровидение-2019"
К этой минуте 77 претендентов. Сегодня в полночь Белтелерадиокомпания завершит прием заявок на участие в национальном отборе на "Евровидение-2019".
Белтелерадиокомпания завершит прием заявок на участие в национальном отборе на "Евровидение-2019" сегодня в полночь. Впервые в истории проекта анкеты кандидатов принимаются исключительно в электронном виде. Заполнить формуляр можно на сайте медиахолдинга tvr.by. Поучаствовать в национальном отборе вызвались не только белорусские, но и зарубежные музыканты. Есть заявки и от звезд предыдущих отборов - "Наполи", Ален Хит, группы "PROвокация", Натальи Кудриной, Анжелики Пушновой. Прослушивание претендентов состоится в понедельник на Макаенка, 9. По его итогам будут определены финалисты проекта, которые представят свои композиции в прямом эфире.
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