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"Щелкунчик" в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева возвращается в Большой
в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева. Спектакль более 30 лет радовал публику и вновь соберет зрителей уже в новом театральном сезоне. Какие акценты расставит известный балетмейстер и как проходит реставрация легендарной постановки - репортаж
Инны Пилевич.
День рождения - не повод пропускать репетицию, а скорее возможность разделить особенный день с близкими по духу. Свои 74 легенда балетной сцены Людмила Бржозовская встречает вместе с примами Большого театра.
Народная артистка Беларуси - ныне педагог-репетитор. Готовит исполнительниц партии Маши в балете "Щелкунчик". Именно она первой воплотила этот образ в постановке хореографа Валентина Елизарьева. Хотя с премьерного показа прошло 38 лет, тело помнит каждое движение.
Премьера обновленного спектакля - в октябре
Рождественскую сказку на музыку Чайковского возвращает на сцену сам мастер. Валентин Елизарьев вносит коррективы, сохраняя первоначальную концепцию. Тщательно следит за восстановлением декораций сценографа Евгения Лысика. В тандеме создали не один спектакль. Грядущая премьера как посвящение коллеге - в сентябре художнику исполнилось бы 90.
Валентин Елизарьев, народный артист СССр, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
"Создавал грандиозные декорации. По 400 квадратных метров, писал это собственной рукой. Естественно, с помощниками, которые ему ведра носили, краски мешали, кисти готовили. Он ценен, что каждый мазок по декорациям - это его авторская рука".
Щелкунчику не просто придадут лоска, но и в прямом смысле причешут. К премьере хита новогодних афиш уже практически готовы парики - их помыли, окрасили и даже заново собрали в прическу.
Сейчас в мастерской Большого ведется оценка состояния костюмов. Хорошо сохранившиеся - отреставрируют и подгонят под солистов. Часть нарядов отошьют заново по образцам 1982 года.
Просмотреть предстоит каждый стежок и камушек в четырех сотнях костюмов. "Щелкунчик" станет одним из самых массовых спектаклей Большого. Утверждено 5 составов артистов. Премьера новой редакции сказки на пуантах намечена на октябрь.
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