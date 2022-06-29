Шедевры Эдварда Грига прозвучат в Белгосфилармонии

Музыкальный сезон в Белгосфилармонии в разгаре, музыканты не уходят на каникулы. Сегодня в Малом зале имени Ширмы - камерный тет-а-тет с шедеврами Эдварда Грига.



88 клавиш рояля "Стэнвей" в руках фортепианного дуэта Натальи Котовой-Громовой и Валерия Боровикова. Они вместе озвучивают мировую классику почти 25 лет. Десятки раз собирали овации публики России, Литвы, Голландии, Арабских Эмиратов и Китая. Сейчас же - новый проект. Звуками рисуют "Портреты" именитых композиторов. Ликбез по Григу на очереди.



В монографических программах не лекции, а игра под комментарии от исполнителей и малоизвестные факты из биографий композиторов.