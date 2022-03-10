3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Художественные работы, которые будут жить 200 лет, - арт в стародавней гуммиарабиковой технике
Работы, которые будут жить 200 и более лет! Так критики говорят про арт, созданный в стародавней гуммиарабиковой технике. Тематическую выставку принимает столичная галерея "Университет культуры". Шесть белорусских художников продемонстрировали снимки, буквально преобразованные из обычных фото в графические шедевры. Какая она, стародавняя фотопечать от современных мастеров, знает Наталья Бордиловская (видео).
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все