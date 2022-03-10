Художественные работы, которые будут жить 200 лет, - арт в стародавней гуммиарабиковой технике

Работы, которые будут жить 200 и более лет! Так критики говорят про арт, созданный в стародавней гуммиарабиковой технике. Тематическую выставку принимает столичная галерея "Университет культуры". Шесть белорусских художников продемонстрировали снимки, буквально преобразованные из обычных фото в графические шедевры. Какая она, стародавняя фотопечать от современных мастеров, знает Наталья Бордиловская (видео).