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Художественные работы, которые будут жить 200 лет, - арт в стародавней гуммиарабиковой технике

Работы, которые будут жить 200 и более лет! Так критики говорят про арт, созданный в стародавней гуммиарабиковой технике. Тематическую выставку принимает столичная галерея "Университет культуры". Шесть белорусских художников продемонстрировали снимки, буквально преобразованные из обычных фото в графические шедевры. Какая она, стародавняя фотопечать от современных мастеров, знает Наталья Бордиловская (видео).

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