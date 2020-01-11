Школа батлейки открылась в Минске

Школа батлейки заработала в Минске. Семинар-практикум проводят в четвертый раз. Он продолжение фестиваля батлеечных и кукольных театров "Нябёсы". Образовательной локацией стала воскресная школа при Свято-Елисаветинском монастыре. Туда съехались начинающие театральные коллективы из Бреста, Жировичей, Бобруйска, Мира, Гродно. Это более шести десятков человек. За два дня пошаговая инструкция по азам батлеечного искусства: от технологии создания "скрыни" и кукол до написания сценариев и продвижения спектаклей к публике. Так организаторы воссоздают национальные традиции.



