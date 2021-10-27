"Шлюб з ветрам" получил приз на Международном театральном фестивале "Балтийский дом"

Лучший - по мнению прессы одного из крупнейших театральных форумов Европы! Постановка "Шлюб з ветрам" Республиканского театра белорусской драматургии стал призером Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге. В этом сезоне в форуме приняли участие 18 спектаклей из Беларуси, России, Италии и Литвы. Награждение прошло в онлайн-формате.