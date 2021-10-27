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"Шлюб з ветрам" получил приз на Международном театральном фестивале "Балтийский дом"

Лучший - по мнению прессы одного из крупнейших театральных форумов Европы! Постановка "Шлюб з ветрам" Республиканского театра белорусской драматургии стал призером Международного театрального фестиваля "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге. В этом сезоне в форуме приняли участие 18 спектаклей из Беларуси, России, Италии и Литвы. Награждение прошло в онлайн-формате.

Традицию онлайн-показов РТБД продолжил накануне вечером. В виртуальный театр зрителей со всего мира пригласили на постановку "Гэта ўсё яна", актеры сыграли спектакль на родной сцене в 55-й раз.

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