Шоу "Фактор. BY. Дети" объявил прием заявок на новый сезон

Вокальное шоу "Фактор. BY. Дети" объявило о старте приема заявок на новый сезон. Принять участие в проекте могут дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку. Также у юных вокалистов есть возможность пройти предварительные кастинги в своем городе. График прослушиваний:

12 сентября - Гродно с 10:00 до 18:00 в гастробаре "Эхо" на ул. Мостовая, 31

13 сентября - Брест с 10:00 до 18:00 в клубе "Медуза" на ул. Советская, 73

18 сентября - Гомель с 10:00 до 18:00 в клубе "New Time" на ул. Ланге, 17

19 сентября - Могилев с 10:00 до 18:00 в караоке-клубе "Soho" на ул. Дзержинского, 19

20 сентября - Витебск с 10:00 до 18:00 в караоке-клубе "Опера" на ул. Замковая, 5

с 23 по 27 сентября - Минск с 10:00 до 18:00 в караоке-клубе "Radio Killers" на пр-т Победителей, 49

Главный приз для победителей - возможность быть услышанными звездным жюри и заявить о себе на всю страну. Успейте подать заявку и стать частью главного детского вокального проекта.