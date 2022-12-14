Шоу оркестров в филармонии пройдет 14 декабря

Мне хотелось бы показать контраст, и что два полноценных оркестра с совершенно разными звучаниями могут прекрасно дополнять друг друга. И этот контраст, который они будут создавать, мне кажется, даже очень понравится публике. Мне задавали вопрос: может это будет битва оркестров? Я хочу ответить: нет. Мне бы хотелось, чтобы это было сотворчество, когда один коллектив исполняет хорошо музыку, второй - слушает и в следующем номере обязательно захочет еще лучше сыграть, подпитываясь этой музыкальной энергией.

Александр Высоцкий, дирижер