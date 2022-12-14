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Шоу оркестров в филармонии пройдет 14 декабря
В Большом зале Белгосфилармонии 14 декабря тандем - Национальный академический народный оркестр имени Жиновича и симфонический оркестр Белтелерадиокомпании. Классика и знаменитые саундтреки из фильмов прозвучат в исполнении одновременно двух коллективов. "Миссия невыполнима", "Пираты Карибского моря" и другие всем известные мелодии зрители услышат в новом прочтении.
Мне хотелось бы показать контраст, и что два полноценных оркестра с совершенно разными звучаниями могут прекрасно дополнять друг друга. И этот контраст, который они будут создавать, мне кажется, даже очень понравится публике. Мне задавали вопрос: может это будет битва оркестров? Я хочу ответить: нет. Мне бы хотелось, чтобы это было сотворчество, когда один коллектив исполняет хорошо музыку, второй - слушает и в следующем номере обязательно захочет еще лучше сыграть, подпитываясь этой музыкальной энергией.
Кроме Хачатуряна и Штрауса, прозвучит музыка белорусских композиторов. Телеверсию концерта можно будет увидеть на телеканале "Беларусь 3".
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