Шоу X-Factor Belarus - четвертый прямой эфир посвятили хитам легендарного ВИА "Песняры"

Шоу X-Factor Belarus смотрят всей семьей. Накануне вечером прошел четвертый прямой эфир, который никого не оставил равнодушным.

Концерт посвятили хитам легендарного ВИА "Песняры". Финалисты исполнили любимые всеми "Вологду", "Касіў Ясь канюшыну", "Беловежскую пущу" в современной интерпретации. На протяжении недели участники вместе с командой проекта готовили не только новые аранжировки и оттачивали вокальное мастерство, но и придумывали новые ходы и смелые образы. В концерте с национальным колоритом приняли участие и нынешние преемники Мулявина - Белорусский государственный ансамбль "Песняры".

Эмоциональный накал и вокальный надрыв чувствовался в каждой ноте. Поэтому развязка вечера стала крайне неожиданной. По итогам зрительского голосования проект навсегда покинула Карина Ерофеева. Еще двое финалистов попали в номинацию и исполнили песню за жизнь - последней на проекте она оказалась для Жени Веренича. Прямо сейчас давайте вспомним выступления выбывших участников.













Борьбу в конкурсе продолжают 5 финалистов. Сейчас их фотографии и номера на ваших экранах. Их судьба по-прежнему в руках телезрителей. Уже с завтрашнего дня команда начнет подготовку к прямому эфиру 18 декабря. Следующий концерт посвятили самым важным людям в нашей жизни - родителям.