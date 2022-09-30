Выставка Сергея Багласова, Центр современных искусств и Белгосфилармония - куда сходить в Минске, чтобы культурно отдохнуть

На выставке Сергея Багласова "рисуют Минск". За два часа те, кто впервые держит кисть в руке, создадут городской пейзаж в стиле ретро.

А Центр современных искусств на Некрасова уже расставил "Точки столкновения" между творцами, кому менее 35. Выставка - пролог к "Триеннале молодых художников". Когда можно бесплатно прийти в профессиональные "кельи" скульпторов?

Как Белгосфилармония превратится в музыкальный санаторий? И что за драматическая личность вернулась с постоянной пропиской в Большой театр? Взрывы "культурной реальности", которые следует увидеть и пережить - в рубрике "Променад" с Лидией Заблоцкой (видео).