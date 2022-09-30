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Выставка Сергея Багласова, Центр современных искусств и Белгосфилармония - куда сходить в Минске, чтобы культурно отдохнуть
На выставке Сергея Багласова "рисуют Минск". За два часа те, кто впервые держит кисть в руке, создадут городской пейзаж в стиле ретро.
А Центр современных искусств на Некрасова уже расставил "Точки столкновения" между творцами, кому менее 35. Выставка - пролог к "Триеннале молодых художников". Когда можно бесплатно прийти в профессиональные "кельи" скульпторов?
Как Белгосфилармония превратится в музыкальный санаторий? И что за драматическая личность вернулась с постоянной пропиской в Большой театр? Взрывы "культурной реальности", которые следует увидеть и пережить - в рубрике "Променад" с Лидией Заблоцкой (видео).
Фото: pixabay.com
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