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Сибирский хор выступил в Белгосфилармонии
В Белгосфилармонии выступил Государственный академический Сибирский русский народный хор. Главное отличие коллектива - "Триединство" - песни, музыки и танца. Хор представил концертно-драматургическую программу из лучших образцов культурного наследия Сибири.
Мы подготовили вокально-хореографическую композицию, которая называется "Отважный". Так назывался поселок, который основали и развивали переселенцы из Беларуси. Они тоже сыграли определенную роль в формировании нашей особой культуры нашего особого региона. И мы делаем некое приношение как дань памяти, когда мы были вместе, особенно в годы Великой Отечественной войны.
Особенности сибирской культуры также представили Областной филармонии Витебска. Коллектив Сибирского хора прибыл в составе делегации Новосибирской области. В рамках официального визита запланировано подписание соглашений о сотрудничестве.
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