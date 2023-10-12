Сибирский хор выступил в Белгосфилармонии

Мы подготовили вокально-хореографическую композицию, которая называется "Отважный". Так назывался поселок, который основали и развивали переселенцы из Беларуси. Они тоже сыграли определенную роль в формировании нашей особой культуры нашего особого региона. И мы делаем некое приношение как дань памяти, когда мы были вместе, особенно в годы Великой Отечественной войны.

Екатерина Ковалева, директор ГАУК "Сибирь-Концерт"