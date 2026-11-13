Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании и группа "Эпидемия" выступят в КЗ "Минск" 13 ноября

Музыкальная премьера ждет 13 ноября жителей и гостей белорусской столицы. На сцене концертного зала "Минск" выступит Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

Совместную программу с коллективом медиахолдинга представит рок-группа "Эпидемия". Музыканты отмечают свое 30-летие и впервые покажут в Беларуси юбилейное шоу в сопровождении большого оркестра.

В двухчасовом концерте прозвучат композиции из фэнтези-опер и баллады в новых симфонических аранжировках.