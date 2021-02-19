Симпозиум "Писатель и время" собрал литераторов из 13 стран

Менее двух часов назад завершился второй день Международной книжной выставки-ярмарки. Сегодня акценты - на презентациях свежих изданий и встречах с литераторами. Пожалуй, главным мероприятием стал симпозиум "Писатель и время".



Это дискуссии о пробелах в литературе. В частности, обсудили, как с помощью пиара литературных произведений напоминать молодежи о важных жизненных ценностях. Кстати, учитывая эпидемобстановку, организаторам удалось даже расширить географию количества участников. Так, с помощью zoom-платформы на связь с Минском вышли 13 стран.



Минская международная книжная выставка-ярмарка: день второй



На главной сцене презентовали новые книги. В основном - это исследовательские работы. Так, теперь найдете на полках атлас "Дорогами воинской славы" и серию книг по ядерной энергетике (издание выпущено в рамках реализации строительства Белорусской АЭС). Рассказали и о письменной биографии храма-памятника Всех Святых! Иллюстрированную экскурсию с точным описанием архитектурного облика святыни можно приобрести прямо на ярмарке.



