"Славянский базар" продолжает удивлять: вечером на сцене "Рок-панорама" в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании

Над Витебскомеще непрозвучали фестивальные позывные,а артисты уже дали жару! На сцене Летнего амфитеатра слышны завершающие аккорды репетиций. "Славянка" продолжает удивлять!

На сцену крупнейшегофорумаискусств в Европевозвращается"Рок-панорама"всопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Идут последние приготовления к двухчасовому шоу рок-музыки. Современныемировые песнии золотые хитыиз прошлого прозвучат со сценыЛетнего амфитеатра 10 июля в 18:30. Организаторы говорят: дело ответственное - готовились долго.