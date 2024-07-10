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"Славянский базар" продолжает удивлять: вечером на сцене "Рок-панорама" в сопровождении оркестра Белтелерадиокомпании

Над Витебскомеще непрозвучали фестивальные позывные,а артисты уже дали жару! На сцене Летнего амфитеатра слышны завершающие аккорды репетиций. "Славянка" продолжает удивлять!

На сцену крупнейшегофорумаискусств в Европевозвращается"Рок-панорама"всопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Идут последние приготовления к двухчасовому шоу рок-музыки. Современныемировые песнии золотые хитыиз прошлого прозвучат со сценыЛетнего амфитеатра 10 июля в 18:30. Организаторы говорят: дело ответственное - готовились долго.

Живой звук, много драйва и адреналина- зрителей накроет единый рок-порыв.Корреспонденты АТН продолжают работать на фестивальных площадках "Славянского базара", а их в этом году более 20.

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