"Славянский базар": 17 июля зрителей ждет гала-концерт "Союзное государство приглашает…"

17 июля кульминацией очередного дня XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" станет концертная программа "Союзное государство приглашает…", объединяющая ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Однако уже сейчас во многих знаковых местах города идут мероприятия, а Витебск дышит атмосферой фестиваля.

Концерт "Союзное государство приглашает…" в вечерней программе

В Витебске что не улица, то история и судьба. Знаменитый великан Федор Махнов жил на стыке XIX и XX веков, а сегодня в виде памятника взирает на всех гостей фестивального города.

Если присмотреться внимательнее, позади него окажется знаменитая школа искусств, а чуть левее - улица Крылова, которая приведет к Успенском собору и Успенской горе. Говорят, что оттуда в 974 году смотрела на то, как Витьба впадает в Западную Двину княгиня Ольга, и решила основать здесь город. Который спустя тысячу с небольшим лет дарит нам настоящую сказку.

"Город мастеров" с трудом принимает всех желающих, а вечером здесь проходят концерты буквально на каждом шагу.

Шагаловские мотивы появились неслучайно, ведь вскоре состоится историческое событие.

Знаменитая картина Марка Шагала "Над городом" ненадолго вернулась домой. Этот уникальный для Витебска момент стал возможен благодаря тесному сотрудничеству различных ведомств нашей страны и Государственной Третьяковской галереи.

Ольга Галактионова, директор Государственной Третьяковской галереи (Россия):

"Мы делимся творчеством Шагала с самым большим количеством людей. Мне кажется, это очень важно, и очень важно, что он в Витебске, так же, как важно, что он в России, так же, как важно, что он в Москве, в Петербурге и в других городах. Надеюсь, что он доедет до других городов и в России, возможно, и в Беларуси".

17 июля кульминацией очередного дня фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" станет традиционная программа "Союзное государство приглашает…", объединяющая ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Программа посвящена знаковым датам в истории Союзного государства и станет ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов.

Накануне на Аллее славы "Славянского базара" были открыты звезды народного артиста Беларуси Леонида Захлевного и народного артиста России Александра Зацепина.

Но фестиваль живет не только на сцене Летнего амфитеатра. Он живет вокруг, и в сердце каждого, кто эти летние июльские дни проводит в Витебске. И на каждого с такой добродушной улыбкой смотрит любой, кто в разные периоды истории был связан с этим прекрасным городом.