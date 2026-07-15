"Славянский базар" в прямом эфире: БТ показывает праздничные мероприятия в Витебске всему миру

На "Славянском базаре" зазвучала музыка легендарного Александра Зацепина. Театр фонда "Планета Зацепина" привез в Витебскую областную филармонию "Путешествие маленького принца".

Так, 35-й фестиваль искусств показан даже тем, кому +0. И, конечно, поклонники "Славянского базара" готовятся ко второму дню детского музыкального конкурса. Решающий тур стартует в 13:00.

Именно благодаря Белтелерадиокомпании каждый зритель из любой точки мира может следить за мощным вокальным батлом, развернувшимся на 24-м Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск". Телеканал "Беларусь 3" ведет прямую трансляцию из передвижной телевизионной студии.

Факт 15 июля выступление артистов будет сопровождать оркестр Финберга.

"Витебск прекрасен. Мы всегда с удовольствием приезжаем и работаем, получаем огромное удовольствие, особенно от детского конкурса, ведь это атмосфера, которая не сравнима ни с чем. Дети есть дети - они все искренние, они волнуются, переживают, и мы переживаем вместе с ними каждую отдельную историю, поэтому когда они радуются, мы радуемся, когда они расстраиваются, мы расстраиваемся", - рассказала режиссер трансляции Международного детского музыкального конкурса "Витебск" Елена Корниенко.

Белтелерадиокомпания также будет показывать увертюру фестиваля "Танцуй, славянская душа" 16 июля в 20:00.

А вот концерт народного артиста России Олега Газманова увидят только зрители Центрального спортивного комплекса в Витебске.

Олег Газманов, народный артист России:

"Моя жена Маруся недавно впервые была в Минске. Ей очень понравилось, особенно когда мы по разным старым местам гуляли, какие-то художественные мастерские посмотрели. Очень здорово, и все очень понравилось. Я рассказывал, что мои предки из Беларуси - и мама, и отец. Рассказывал, что здесь очень интересно, хорошо, очень доброжелательные люди, чисто, очень все разумно устроено. Она все это посмотрела и убедилась в этом".

22 июля Олегу Газманову исполнится 75 лет. И так совпадает всегда, что в преддверии своего дня рождения он выступает на "Славянском базаре в Витебске". Фестиваль артист очень любит.

15 июля развернется танцевальная душа Государственного академического ансамбля имени Игоря Моисеева. С ним на сцене Летнего амфитеатра будут выступать легендарные "Хорошки".

А ровно в 15:00 на" Первом информационном" покажут, как возвышается флаг 35-го фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".