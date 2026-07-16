"Славянский базар" в Витебске откроется грандиозным концертом

Грандиозным концертом 16 июля официально откроется ХХХV Международный фестиваль искусств "Славянский Базар" в Витебске. Билеты на него выкупили менее чем за полтора часа после старта продаж. И это абсолютный рекорд форума.

В город вернулся и шедевр Марка Шагала! События, которые притягивают многих туристов, идут в режиме нон-стоп. Журналисты "Первого информационного" стараются охватить все важнейшие точки знаменитого форума и наполнить эфир фестивальной энергией Витебска (подробности в видео).