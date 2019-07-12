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"Славянский базар" официально открыт! В Летнем амфитеатре состоялся грандиозный концерт
Торжественное открытие "Славянского базара" состоялось в Витебске минувшим вечером. В 28 раз один из крупнейших фестивалей восточной Европы собрал гостей со всего мира. И, несмотря на дождливую погоду, праздник развернулся по всей культурной столице Беларуси. Алексей Волков прочувствовал атмосферу фестиваля.
В общем, от рассвета до заката - Витебск музыкальный
Пока что они артисты небольших витебских площадок. Вокальный ансамбль "Второе дыхание" выступает каждый год. Великолепная семерка дам," кому за…", кажется, нашли в фестивале "Славянский базар" вечную молодость. Обещают взять и Летний амфитеатр, но уже в другой раз.
Культурная столица, родина Марка Шагала, Витебск всегда был центром притяжения художников, а во время "славянки" и вовсе полуденные улицы василькового края походят на французский Монпарнас - Мекку творцов.
Фест уличного искусства "На семи ветрах", "Китайский цирк", юмор высшей пробы от участников Высшей лиги КВН. Кажется, негласный девиз фестиваля этого года - все нам возрасты покорны. Будет даже шествие под Racoon Batucada - бразильские барабаны. В общем, от рассвета до заката - Витебск музыкальный.
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74 страны могут приехать и сами прочувствовать атмосферу города василькового цвета, который и в этом году решил навестить дождь. "Это не беда, а романтика, - отшучиваются туристы и жители, - под зонтом вдвоем - сближает".
Афиша, как и прежде, пестрит громкими именами
Валерий Леонтьев, Кипелов, Надежда Кадышева, Денис Майданов - афиша, как и прежде, пестрит громкими именами. Покорять сердца будет и Александр Панайотов. Артист-интернационал - родился в Украине, живет в России, поет в Беларуси.
Такой же интернациональный и состав ведущих. Променяв крики про холодный нос и горячее биатлонное сердце, ведущий фестиваля все же не смог неуловимой вермишелью просочиться через прессу.
Именно 11 июля - торжественная церемония открытия "Славянского базара". Фестиваль мира и дружбы - как его называют участники - в этот вечер был наполнен только яркими и позитивными эмоциями.
За победу будут бороться представители 18 стран
Для Таисии Повалий "Славянский базар" - это точка отсчета музыкальной карьеры.В 1993 году она завоевала в стенах амфитеатра Гран-при конкурса. А накануне начался, возможно, большой творческий путь новой звездочки: Ксения Галецкая - победитель детской "славянки".
Имя триумфатора взрослого конкурса узнаем в самом финале форума. За победу будут бороться представители 18 стран. Впервые услышим голоса Китая и Швейцарии. Да и в новом формате без отборочного тура - сразу на сцену Летнего амфитеатра и с качественным хореографическим контентом. Постановки всем участникам готовил балет "Тодес".
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