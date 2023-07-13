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"Славянский базар" стал важным элементом независимости Беларуси

Сегодня "Славянский базар" - бренд и визитная карточка Беларуси. О фестивале знают во всем мире. С 1995года форум находитсяпод личным патронажем Президента. "Славянский базар" стал важным элементом независимости Беларуси и нашей истории.

Подробности - в видео.

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