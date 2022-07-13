"Славянский базар" станет важной площадкой для углубления взаимопонимания и дружбы между деятелями культуры из разных стран

В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Беларусью. Также этот год объявлен лидерами наших стран Годом регионов Беларуси и Китая. Будучи всемирно известным культурным событием, Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" станет важной площадкой для углубления взаимопонимания и дружбы между деятелями культуры из разных стран