3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Славянский базар в Витебске" - афиша мероприятий на 9 июля
Витебск принимает гостей и участников XXXIII "Славянского базара"! В праздничном ритме город на Западной Двине начинает жить задолго до того, как здесь прозвучат его позывные. Аккредитацию проходят технические службы, журналисты, творческие коллективы, которые в числе первых выйдут на концертные площадки форума искусств.
Подробности знает корреспондент Марина Романовская. На "Славянском базаре" сегодня стартует выставочная программа. Презентации пройдут сразу в нескольких музеях. А на сцене концертного зала "Витебск" выступят юные звезды, их объединит международный танцевальный проект. Обещают - это будет очень красочно.
Казалось бы, чем еще можно удивить искушенного фестивального зрителя. Но каждый год дирекция международного форума успешно решает эту задачу со звездочкой. Так и с главной локацией - Летним амфитеатром. За три десятилетия его декорации всегда были впечатляющими. И сейчас здесь все готово для шоу мирового уровня.
Первыми в Летнем амфитеатре выступят популярные блогеры и тик-токеры. И еще событие, которого ждали - на главную сцену фестиваля возвращается рок-панорама в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Также шеститысячный зал готовится вместе с артистами петь золотые хиты. Ну и конечно, покорять легендарную сцену будут участники конкурса исполнителей эстрадной песни.
Пропуск на все мероприятия форума, а также за кулисы уже получили технические службы, многие журналисты, артисты, которые открывают фестивальную афишу.
В особом ритме в дни фестиваля живет весь город. Во всех гостиницах областного центра уже звучит: "Добро пожаловать на "Славянский базар"!
33-й фестиваль обещает много интересного. Есть и новинки, и проекты, которые уже успели полюбить жители и гости Витебска. Поэтому здесь каждый найдет локацию по душе и по возрасту. Для самых маленьких подарок от ГАИ - забег в ползунках.
Время аншлагов стартовало! Сегодня вечеромв Концертном зале "Витебск" - спектакль Егора Дружинина - история, в которой все будет понятно без слов.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов