"Славянский базар в Витебске" - афиша мероприятий на 9 июля

Витебск принимает гостей и участников XXXIII "Славянского базара"! В праздничном ритме город на Западной Двине начинает жить задолго до того, как здесь прозвучат его позывные. Аккредитацию проходят технические службы, журналисты, творческие коллективы, которые в числе первых выйдут на концертные площадки форума искусств. Подробности знает корреспондент Марина Романовская. На "Славянском базаре" сегодня стартует выставочная программа. Презентации пройдут сразу в нескольких музеях. А на сцене концертного зала "Витебск" выступят юные звезды, их объединит международный танцевальный проект. Обещают - это будет очень красочно. Казалось бы, чем еще можно удивить искушенного фестивального зрителя. Но каждый год дирекция международного форума успешно решает эту задачу со звездочкой. Так и с главной локацией - Летним амфитеатром. За три десятилетия его декорации всегда были впечатляющими. И сейчас здесь все готово для шоу мирового уровня.

Первыми в Летнем амфитеатре выступят популярные блогеры и тик-токеры. И еще событие, которого ждали - на главную сцену фестиваля возвращается рок-панорама в сопровождении симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Также шеститысячный зал готовится вместе с артистами петь золотые хиты. Ну и конечно, покорять легендарную сцену будут участники конкурса исполнителей эстрадной песни.



Пропуск на все мероприятия форума, а также за кулисы уже получили технические службы, многие журналисты, артисты, которые открывают фестивальную афишу.



В особом ритме в дни фестиваля живет весь город. Во всех гостиницах областного центра уже звучит: "Добро пожаловать на "Славянский базар"!



33-й фестиваль обещает много интересного. Есть и новинки, и проекты, которые уже успели полюбить жители и гости Витебска. Поэтому здесь каждый найдет локацию по душе и по возрасту. Для самых маленьких подарок от ГАИ - забег в ползунках.



Время аншлагов стартовало! Сегодня вечеромв Концертном зале "Витебск" - спектакль Егора Дружинина - история, в которой все будет понятно без слов.