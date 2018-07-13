"Славянский базар в Витебске" официально открыт. На церемонию открытия по традиции приехал и Глава государства

Самое ожидаемое событие, к которому готовятся на протяжении всего года, стартовало накануне вечером яркой церемонией поднятия флага фестиваля. А далее зрителей музыкального Витебска радовала звездная россыпь артистов: Наталия Орейро, Николай Басков, Ирина Аллегрова, Ирина Дорофеева, Алеся. "Славянский базар" уже в 27-ой раз становится мультикультурной площадкой. Более 40 стран стали участниками нынешнего форума. На торжественную церемонию открытия по традиции приехал и Глава государства.



Вчера, действительно, был один из самых насыщенных дней "Славянского базара". Гала-концерт, новая звезда на фестивальной аллее, раскрытая интрига музыкального детского конкурса. Но об этом немного позже. Начнем с общего настроения. Город на Двине в середине июля превращается в город-праздник, где фестивальной атмосферой пропитан каждый квадратный метр.

Именно за этим настроением гости не только со всей Беларуси, но и со всего мира приезжают в Витебск уже на протяжении почти трех десятилетий.

Особую душевную атмосферу "Славянскому базару" удается сохранять уже 27 лет. Но при этом нельзя сказать, что музыкальный форум не развивается, не идет в ногу со временем. Стоит только взглянуть на афишу либо просто прогуляться по фестивальным улицам.

Ритм праздника задают и эти девушки-барабанщицы - одни из участников феста уличного искусства "На семи ветрах". Всего же настроение здесь, за пределами Летнего амфитеатра, создают 800 музыкантов, поэтов и художников. Все шансы попасть в местную Книгу рекордов - на "Славянском базаре" она появилась два года назад.

В "Городе мастеров" в этом году более 10 километров самых разных ремесел братьев-славян. Впервые привезли в Витебск настоящее "золотое руно" и венесуэльские амулеты - на счастье, для любви и достатка - ручной работы.

Особенностью дня вчерашнего стала новая звезда на фестивальной аллее. В этом году она загорелась в честь Розы Рымбаевой - народной артистки Казахстана. Буквально через несколько часов, уже на сцене амфитеатра,получая из рук Президента специальную награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" певица признается - для нее фестиваль в Витебске едва ли не самый престижный в мире.

Глава государства - постоянный гость фестиваля. Со сцены Летнего амфитеатра, которому в этом году, к слову, исполнилось 30, Александр Лукашенко отметил особую миссию "Славянского базара" - единение народов, причем, не только славянских. География фестиваля этого года - более 40 стран.

Разрешилась накануне и интрига детского конкурса исполнителей. Наш Артем Скороль стал обладателем второй премии. Гран-при увезет Украина. Заветную статуэтку Александр Балабанов получил из рук Президента Беларуси.

Открытие фестиваля организаторы посвятили теме малой родины. Для многих артистов витебская сцена за эти годы уже действительно стала домом, где их всегда ждут. И таких большинство.

Но есть и те, кто открыл для себя Славянский базар лишь сейчас.





Впервые за многие годы в концерте выступили пять разных оркестров. Зрителей порадовали зажигательная Наталия Орейро, колоритный Кустурица и его "Некурящий оркестр", маэстро Горан Брегович и "Свадебно-похоронный оркестр". Аллегрова, Басков, Ярмоленко и "Сябры", "Хор Турецкого".









Со сцены Летнего амфитеатра до глубокой ночи звучала музыка на любой вкус.

