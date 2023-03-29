"Славянский базар в Витебске" удивит гостей своими концертами и молодежными проектами

В этом году мы будем продолжать театральную программу вместе с институтом ГИТИС. За основу будет взята белорусская пьеса. Сейчас мы вместе с Александром Бармаком (это куратор нашей театральной лаборатории) выбираем ее. Я думаю, что это будет что-то интересное. Лучшие студенты из Беларуси и России будут работать на нашем белорусском материале.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"