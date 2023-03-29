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"Славянский базар в Витебске" удивит гостей своими концертами и молодежными проектами

XXXII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" будет максимально насыщен концертами, молодежными проектами, мероприятиями на свежем воздухе для всей семьи. Одним из сюрпризов станет КВН-концерт с участием любимых команд. Акцент сделан также на театральную программу. Удивить искушенную публику обещают участники творческой лаборатории, которая уже успела покорить фестиваль.

В этом году мы будем продолжать театральную программу вместе с институтом ГИТИС. За основу будет взята белорусская пьеса. Сейчас мы вместе с Александром Бармаком (это куратор нашей театральной лаборатории) выбираем ее. Я думаю, что это будет что-то интересное. Лучшие студенты из Беларуси и России будут работать на нашем белорусском материале.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

"Кроме города Витебска, наши турфирмы будут готовить различные маршруты, чтобы, приехав на фестиваль в Витебск, гости могли познакомиться с нашей областью, с Оршей, Полоцком", - сообщил Вячеслав Дурнов, зампредседателя Витебского облисполкома.

"Славянский базар" - это еще и уличные выступления, выставки, ярмарки, интерактивные спектакли. Организаторы обещают, что международный фестиваль как всегда удивит изобилием ярких красок.

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