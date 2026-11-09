Следующий конкурс "Интервидение" проведут в 2027 году в Саудовской Аравии

Проведение следующего международного музыкального конкурса "Интервидение" запланировано на осень 2027 года. Местом проведения выбрана Саудовская Аравия. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов, пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что "Интервидение" представляет собой долгосрочный международный культурный проект, который базируется на уважении к культурным особенностям и традиционным ценностям различных государств.

"Дата и город проведения конкурса будут определены в предстоящий период", - сказал Александр Алимов.

Напомним, что возрожденное после долгого перерыва "Интервидение" впервые состоялось в 2025 году. Мероприятие прошло на площадке "Live Арена" в Москве. Победу на конкурсе одержал исполнитель из Вьетнама Дык Фук. Представительница Беларуси Анастасия Кравченко заняла шестое место.

Фото: РИА Новости