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Слоганом "Евровидения 2019" стала фраза "Dare to Dream"

Объявлен слоган "Евровидения 2019". Девизом песенного конкурса стала фраза "Dare to Dream", что в переводе с английского значит: "Позволь себе мечтать" или "Осмелься мечтать". Организаторы считают, что слоган символизирует телешоу, ведь именно сила мысли и дерзкие мечты приводят участников к победе. Девиз был официально объявлен после встречи исполнительного директора "Евровидения" Йон Ола Санда и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Напомним, что 64-й международный песенный конкурс принимает Израиль. Финал будет транслироваться 18 мая из Тель-Авива.

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